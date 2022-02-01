Угроза странам Запада со стороны Китая становится все более откровенной и разрушительной, заявил директор ФБР США Кристофер Рэй, выступая в Президентской библиотеке имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

​​​​​​​Рэй заявил, что сейчас ФБР расследует более 2 тысяч дел о попытках Китая украсть у США информацию или технологии.

«Ни одна страна не представляет более явной угрозы нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай. Правительство Китая крадет ошеломляющие объемы информации и наносит серьезный, уничтожающий рабочие места ущерб в широком спектре отраслей», — сказал глава ФБР.

Он подчеркнул, что ФБР открывает новые дела для противодействия разведывательным операциям Китая каждые 12 часов. По словам Рэя, китайские правительственные хакеры крадут больше личных и корпоративных данных, чем все остальные страны, вместе взятые, а угроза, исходящая от Китая, вышла на новый уровень.

«Я много говорил об этой угрозе с тех пор, как стал директором ФБР в 2017 году, но я хочу сосредоточиться на этом сегодня, потому что эта деятельность вышла на новый уровень — более наглый и более разрушительный, чем когда-либо прежде, и жизненно важно, чтобы мы все вместе сосредоточились на этой угрозе», — подчеркнул он.

По его словам, негативные последствия проводимого Китаем экономического шпионажа ощущаются в ряде отраслей американской промышленности и ведут к банкротству компаний и потере рабочих мест.