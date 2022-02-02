ПОЛИТИКА
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В Сан-Паулу в процессе строительства тоннеля для метро обвалилась дорога
Покрытие обвалилось на полосе главной скоростной автомагистрали города. По плану здесь будет пролегать часть 15-километровой линии метро — крупного инфраструктурного проекта в Латинской Америке. Причина обрушения выясняется.Ранее в Сан-Паулу затопило несколько подземных тоннелей, из-за наводнений и оползней в городе, по одним данным, погибло 19 человек, по другим — 24. #метро #тоннель #Санпаулу
метро / Others
2 февраля 2022 г.
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