В Сан-Паулу в процессе строительства тоннеля для метро обвалилась дорога

Покрытие обвалилось на полосе главной скоростной автомагистрали города. По плану здесь будет пролегать часть 15-километровой линии метро — крупного инфраструктурного проекта в Латинской Америке. Причина обрушения выясняется.Ранее в Сан-Паулу затопило несколько подземных тоннелей, из-за наводнений и оползней в городе, по одним данным, погибло 19 человек, по другим — 24. #метро #тоннель #Санпаулу