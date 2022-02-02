Администрация Байдена вплоть до падения Кабула не планировала эвакуацию афганцев, которые оказывали содействие войскам и спецслужбам США в их 20-летней войне против талибов, пишет портал Axios, в распоряжении которого оказалась внутренняя документация.

Согласно документам, заседание Совета национальной безопасности США по поводу вывода войск из Афганистана состоялось 14 августа. При эвакуации участники совещания решили отдать приоритет персоналу и гражданам США, а также персоналу союзных государств, у которых есть соглашения с американским правительством об эвакуации.

Только после этого планировалось вывезти из страны граждан США афганского происхождения, афганцев, нанятых Соединенными Штатами, и афганцев, сотрудничающих с армией США. Однако в документах так и не были определены страны, куда должны были быть доставлены эвакуированные.

В итоге к моменту крайнего срока вывода персонала США не успели вывезти из Афганистана всех подлежащих эвакуации гражданских лиц. «Мы не успели вывезти всех, кого хотели вывезти», — сообщал тогда журналистам глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, который называл ситуацию сложной. Он подчеркивал, что американские военные провели в аэропорту Кабула самую крупную в истории операцию по эвакуации гражданских лиц: с 14 августа только авиация США вывезла 79 тыс. гражданских лиц, включая 6 тыс. американцев. Всего США и их союзники эвакуировали 123 тыс. гражданских лиц, указывал Маккензи.

Как отметил Axios заместитель представителя НАТО в Афганистане при администрации Обамы Марк Джейкобсон, «то, что так много планирования, расстановки приоритетов и решения ключевых вопросов не было завершено, даже когда Кабул вот-вот должен был пасть, подчеркивает отсутствие адекватного межведомственного планирования».

Как писал ранее TRT на русском, армия США, покидая Афганистан, бросила тысячи единиц техники и вооружений, которые достались талибам. Например, на базе Баграм остались сотни новых внедорожников и автобусов, броневики MRAP с противоминной защитой (около 700 единиц). Всего, по подсчетам экспертов, «Талибан» получил около 2,5 тысячи единиц разной колесной техники, не считая 20 советских танков Т–55, которые здесь хранились с конца 80-х.

Кроме того, талибам от США достался десяток транспортных самолетов С-130 и С-27А и около 20 штурмовиков Embraer Super Tucano, большой парк вертолетов: американские MD-530F и российские Ми-17 и Ми-35М. Также талибы получили доступ к реактивным системам «Град», гаубицам Д-30, минометам различного калибра, РПГ и ПЗРК «Джавелин», огромному количеству стрелкового оружия, например, штурмовым винтовкам М16, с которыми члены движения позируют на многочисленных фотографиях, и снаряжению, включая дорогостоящие прицелы ночного видения, тепловизоры и прочее.

В сентябре 2021-го американская военная техника была замечена в Иране, писал портал Middle East Eye, ссылаясь на появившиеся в социальных сетях фотографии.

Специализирующийся на иранской политике журналист BBC Киан Шарифи тогда опубликовал в Twitter снимки армейских внедорожников Humvee и других бронемашин, которые иранские грузовики перевозят на открытых платформах по шоссе Семнан-Гермсар, к юго-востоку от Тегерана.