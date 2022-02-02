Сумма, которой россияне владеют в криптовалюте, составляет 16,5 трлн руб. или $214 млрд, сообщает Bloomberg. Это оценка Кремля и представителей правительства, уточняется в публикации.

«Эти данные были рассчитаны в прошлом месяце путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, а также другой информации», — сообщает издание.

Оценка при этом может быть неточной: «существует широкий диапазон для оценки состояния россиян в криптовалютах в связи с децентрализованной формой торговли», а часть трейдеров может вести теневую деятельность, уточняет Bloomberg.

Принадлежащая россиянам в криптовалюте сумма представляет собой около 12% общей капитализации мирового криптовалютного рынка. Сейчас, по данным портала CoinMarketCap, она составляет $1775 трлн. Ранее в декабре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил хранимую россиянами в криптовалюте сумму в 5 трлн руб. Он отмечал, что крипторынком интересуются, в том числе, и неквалифицированные инвесторы, и призвал «жестко прописать ответственность в законодательстве».

В России давно ведутся разговоры о необходимости уточнения законодательства относительно обращения криптовалюты и майнинга. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что Центробанк выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой. После этого был опубликован доклад «для общественных консультаций», в котором Центробанк предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России в связи с «рисками».

В конце января стало известно, что кабмин подготовил «дорожную карту» по регулированию криптовалют до конца 2022 года. В числе идей правительства — определить ответственность за преступления с использованием криптовалют и, возможно, «приземлить» в России криптоплощадки по аналогии с интернет-компаниями. Минфин ранее также поддерживал идею регулирования криптовалют в России, а не их полного запрета. Помимо прочего, в министерстве предлагали организовать криптовалютные транзакции в рамках инфраструктуры российских банков и полностью идентифицировать пользователей криптовалюты.