Российских военных наемников из ЧВК «Вагнера» массово перекидывают из Центральной африканской республики в Восточную Европу, пишет Daily Beast со ссылкой на высокопоставленных офицеров из ЦАР.

По данным СМИ, в январе страну покинуло «беспрецедентное» количество наемников, и еще больше готовятся к отправке в ближайшее время.

«Обычно, когда мы слышим, что кто-то уехал, мы узнаем, что это всего лишь горстка — иногда пять или шесть человек в месяц, — сообщил изданию офицер военного штаба в столице ЦАР Банги. — О том, чтобы за месяц уехали десятки людей, мы слышим впервые».

Еще один собеседник Daily Beast, задержанный ЧВК «Вагнера», рассказал, что в лагере, где его содержали, он услышал разговор военнослужащих ЦАР о внезапном отъезде наемников — якобы «прямо в Украину».

Это первый случай массового отъезда «вагнеровцев» с тех пор, как они прибыли в ЦАР по просьбе правительства более четырех лет назад из России, Украины и Беларуси — и они возвращаются туда, откуда прибыли, сообщил изданию военный чиновник.

Сотрудники ЧВК «Вагнера» покинули страну в ходе «плановой ротации», и они будут заменены «в установленном порядке», говорит один из источников Daily Beast. Однако неизвестно, так ли это, отмечает издание: даже те люди, с которыми военная группа работает в ЦАР, очень мало знают том, чем она занимается. «Они делятся с нами разведданными, — рассказал один из собеседников Daily Beast, — но на этом все часто заканчивается, мы редко знаем что-либо об их пленных или об их планах».

Ранее представители группы «Русич», которую Daily Beast называет одним из самых опасных подразделений ЧВК «Вагнера», давала понять, что собираются воевать под прикрытием в Украине. Несколькими годами ранее прокуратура Украины и Международный уголовный суд вели в отношении группы расследование о причастности к военным преступлениям во время боевых действий между пророссийскими сепаратистами и украинскими вооруженными силами в 2014-м.

В январе TRT на русском писал о том, что свержение президента Буркина-Фасо Рока Марка Каборе произошло после того, как он отказался привлечь в страну «вагнеровцев».