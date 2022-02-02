В метавселенных — игровых многопользовательских пространствах, которые активно развиваются западными IT-игроками — может ужесточиться госрегулирование в России. Об этом говорится в исследовании Научно-технического центра ГРЧЦ — структуры Роскомнадзора.

Авторы материала составили список рисков, в частности, в метавселенных сейчас преобладают цифровые валюты, что может способствовать нарушению политических границ, так как налоговые кодексы и правила не могут регулировать цепочки продаж. Также там могут появиться виртуальные магазины, в том числе и продающие запрещенные вещества.

Также опасения вызывают виртуальные аватары, идентификация которых может сделать уязвимыми личные данные пользователей.

«Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций», — пишут авторы исследования.

Помимо прочего, в метавселенных может появиться «виртуальная политическая реальность, виртуальные политические партии, новые формы агитации и протестов», считают исследователи.

Чтобы предотвратить все перечисленное, необходимо развивать «механизмы саморегулирования» для процессов, происходящих в виртуальной реальности. При этом пока отдельного регулирования метавселенных нет ни в одной стране мира, сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, идея ужесточения регулирования виртуальной реальности появилась у властей после высказывания президента Владимира Путина о том, что «защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство».

В 2021 году о создании своей метавселенной заявил Facebook, который впоследствии начал набирать команду, а в октябре головной холдинг сменил название на Meta Platforms. В России о планах создать метавселенную сообщал якутский разработчик игр MyTona.

Опасения по поводу развития виртуальной реальности выражали и в других странах. Так, китайский Центробанк в декабре прошлого года, сообщал, что цифровые активы, криптовалюты и NFT в метавселенных превращаются в «доступные инструменты для отмывания денег». Регулятор обещал усилить сотрудничество с правоохранительными органами в сфере метавселенных.

В Евросоюзе глава управления по цифровым рынкам Маргрета Вестагер также говорила, что властям необходимо проанализировать последние тенденции развития цифровых рынков, включая создание метавселенных, NFT. «Метавселенная представляет собой новые рынки и разные виды бизнеса, — подчеркивала она. — Появится рыночная площадка, на которой у кого-то может появиться доминирующая позиция».