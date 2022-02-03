ПОЛИТИКА
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Роль Турции в переговорах между Россией и Украиной
Почему Стамбул может стать удобной площадкой для переговоров участников Трехсторонней контактной группы? Об этом в интервью TRT на русском рассказал украинский политолог Владимир Фесенко. #Турция #Стамбул #Украина
Почему Стамбул может стать удобной площадкой для переговоров участников Трехсторонней контактной группы? Об этом в интервью TRT на русском рассказал украинский политолог Владимир Фесенко. / Others
3 февраля 2022 г.
Истории
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