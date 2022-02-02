Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар призвала ввести эмбарго против Израиля и начать разбирательство в Международном уголовном суде из-за апартеида палестинцев. Об этом сообщается на сайте организации.

Калламар ссылается на доклад экспертов Amnesty International «Израильский апартеид против палестинцев: взгляд на десятилетия угнетения и подавления».

«Наш доклад выявил реальные масштабы израильского апартеида, — сообщила эксперт. — С палестинцами в Газе, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу [реки Иордан] и в самом Израиле обращаются как с низшей расой, их права постоянно попираются». Жестокая политика Израиля, связанная с сегрегацией, отчуждением и неравноправием на всей территории страны, может быть приравнена к апартеиду, считает Калламар. По ее мнению, международная общественность обязана отреагировать на эту ситуацию.

В докладе Amnesty говорится о непропорциональном насилии израильских спецслужб и поселенцев в отношении мирных протестующих, а также о решениях, направленных на то, чтобы «не позволить палестинцам получить равные права с евреями». Также в документе приводятся конкретные случаи масштабного процесса выселения палестинцев, убийствах, насильственном перемещении жителей, административных задержаниях и лишении палестинцев гражданства и подданства.

С момента создания Израиля в 1948 году власти страны проводят политику создания и поддержания «еврейского демографического большинства», сказано в докладе. Сионисты полностью контролируют землю и ресурсы арабов.

«Некоторые представители правительства Израиля могут попытаться отвлечься от [выводов доклада], ложно обвинив Amnesty в попытке дестабилизировать Израиль, или в антисемитизме, или в несправедливом выделении Израиля, — заявила Каллард в ходе пресс-конференции. — Но я хочу сказать, что эти необоснованные нападки, наглая ложь, подделки фактов не заставят замолчать послание организации, насчитывающей 10 миллионов членов по всему миру».

Amnesty потребовала, чтобы Международный уголовный суд «немедленно расследовал преступления против человечности и апартеид в Израиле». Такую политику запрещают три международных договора, включая Международную конвенцию ООН о пресечении преступления апартеида и наказании за него, подписанную в 1973 году.

Израильский МИД в ответ предсказуемо заявил, что «категорически отвергает все обвинения».

Ранее доклад о преступлениях против палестинцев опубликовала организация Human Rights Watch. Правозащитники также констатировали, что израильские власти совершают апартеид.