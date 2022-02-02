ПОЛИТИКА
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Чеченские чиновники угрожают семье Янгулбаевых жестоким убийством
Депутат Госдумы от Чеченской республики Адам Делимханов, а также ряд высокопоставленных чиновников ЧР открыто заявили о намерении убить и «отрезать головы» членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева. Ранее его жену силой увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, а сыновья были вынуждены бежать из России. #Россия #Чечня #Янгулбаевы
Депутат Госдумы от Чеченской республики Адам Делимханов, а также ряд высокопоставленных чиновников ЧР открыто заявили о намерении убить и «отрезать головы» членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева. Ранее его жену силой увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, а сыновья были вынуждены бежать из России. / Others
2 февраля 2022 г.
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