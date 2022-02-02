Чеченские чиновники угрожают семье Янгулбаевых жестоким убийством

Депутат Госдумы от Чеченской республики Адам Делимханов, а также ряд высокопоставленных чиновников ЧР открыто заявили о намерении убить и «отрезать головы» членам семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева. Ранее его жену силой увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, а сыновья были вынуждены бежать из России. #Россия #Чечня #Янгулбаевы