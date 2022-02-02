Турция приступит к производству прототипа корабля в рамках проекта отечественного десантного катера, заявил глава Управления оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир, слова которого приводит Daily Sabah.

«Мы начнем строительство прототипа корабля в рамках проекта отечественного десантного катера», — сообщил Демир в ходе совещания о целях оборонной промышленности на 2022 год в штаб-квартире компании Havelsan в Анкаре.

​​​​​​​Соглашение о разработки катера было подписано между Управлением и флагманом турецкой оборонной промышленности STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) 31 августа 2020 года. В проекте также принимают участие компании Aselsan, Roketsan и Havelsan.

Катера отечественного производства будут способствовать защите интересов Турции в близлежащих морях благодаря своей маневренности, ударной мощи и системам отечественной разработки.

Эти катера планируется передать Военно-морскому флоту Турецкой Республики для уничтожения и/или обезвреживания вражеских элементов. Проект жизненно важен для турецкого флота, который активно использует катера, особенно в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.