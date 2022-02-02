Подразделение Восточного военного округа (ВВО) России будет усилено модернизированными боевыми машинами пехоты (БМП) БМП-1АМ «Басурманин», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу округа.

​​​​​​​Новая техника будет поставлена в мотострелковое подразделение, которое дислоцируется в Еврейской автономной области (ЕАО), в феврале.

Эта боевая машина считается одним из лучших вариантов модернизации техники первого поколения, утверждается в пресс-релизе.

«Мотострелковое соединение общевойсковой армии ВВО в Приамурье пополнится новыми образцами вооружения. Боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин» заменят стоящие на вооружении БМП-1. Уже в первой половине февраля в одну из воинских частей в ЕАО поступит крупная партия модернизированной техники», — сообщили в ВВО.

​​​​​​​Модернизированный «Басурманин» отличается от БМП-1 вооружением. Стандартная башня машины с 73-миллиметровой гладкоствольной пушкой «Гром» уступила место дистанционно управляемому боевому модулю с 30-миллиметровым стабилизированным автоматическим орудием, имеющим более совершенный комбинированный прицел. Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс «Метис», а система «Туча» позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы.

​​​​​​​Мощность двигателя БМП-1АМ составляет 300 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 65 километров в час. «Басурманин» способен преодолеть ров шириной 2,5 метра. Управляет техникой экипаж из трех человек, а в десантном отделении способны разместиться восемь военнослужащих.