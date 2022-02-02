Испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО по предложенным Россией в декабре гарантиям безопасности.

​​​​​​​Речь идет о двух документах на английском языке. Ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ НАТО — четыре.

Как отмечает ТАСС, в текстах упоминаются предложения, которые уже звучали на официальном уровне или о них уже писали СМИ со ссылкой на источники. В частности, это предложения договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений.

США готовы обсуждать с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине, продолжать работу в рамках Совета Россия — НАТО, начать диалог по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности, а также принять ряд мер по укреплению доверия в военной сфере: в частности, наладить линию для экстренных контактов, которые помогут предотвращать инциденты в воздухе и на море.

Вашингтон по-прежнему поддерживает политику «открытых дверей» НАТО, также американские власти готовы обсуждать «интерпретации» принципа неделимости безопасности, одобренного Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, на который Россия ссылалась в своих предложениях. При этом американцы готовы воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе и предоставить доступ российским инспекциям к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр российских объектов.

США предупредили, что дальнейшее наращивание Москвой своих военных сил или агрессия против Украины приведут к ответным шагам со стороны Вашингтона и его союзников. НАТО в своем ответе отмечает, что не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципиальным для себя моментам, на которых основан альянс.

«НАТО не добивается конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем», — говорится в ответе альянса. Также подчеркивается, что все государства имеют право выбирать соглашения по безопасности «без внешнего вмешательства».

Кроме того, Североатлантический альянс предложил возобновить исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе, воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия, а также возобновить работы представительств в Брюсселе и Москве и продолжать использование существующих военных каналов коммуникаций.

Дипломатический источник подтвердил РИА «Новости» подлинность материалов, опубликованных El País.

Россия передала США и НАТО проект соглашений о гарантиях безопасности в середине декабря. В них Москва потребовала, чтобы альянс отказался от включения в свой состав бывших республик СССР, в первую очередь, Украины, а также не размещал свои войска на территории стран, вошедших в него после 1997 года.

Вашингтон и НАТО передали свои ответы Москве в конце января, при этом США просили Москву не публиковать текст американского документа, сообщал The Washington Post.

1 февраля президент России Владимир Путин рассказал, что Москва анализирует ответы США и НАТО, но «уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».