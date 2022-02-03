Ситуация в Украине и вокруг нее показала всю опасность использования понятия «замороженный конфликт», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на 11-й министерской встрече Посреднической группы ООН под председательством Турции и Финляндии.

«Ситуация в Украине и вокруг нее показала нам, насколько обманчив термин «замороженный конфликт». Конфликт есть конфликт. Это конфликты, урегулирование которых заморожено, и если нет согласованного решения, они в любой момент могут перерасти в насилие», — сказал Чавушоглу.

В этом контексте турецкий министр указал на важность посреднической деятельности в сфере урегулирования такой категории конфликтов.

В середине января президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы уладить разногласия между двумя странами.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он дажепригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — указывал официальный представитель президента Турецкой Республики Ибрагим Калын в ходе панельных обсуждений «Возможное влияние напряженности между Россией и Украиной на Европу и НАТО», организованных в онлайн-формате аналитическим центром Circle Foundation.

Ибрагим Калын добавил, что нынешняя проблема выходит за пределы напряженности между Россией и Украиной. «У России есть требования переопределить геополитические параметры. Даже если нынешний кризис будет разрешен, в будущем будут новые трения, подвижки на местах, перемещения или различные оценки угроз, пусть и не в форме традиционных боевых действий, — заметил официальный представитель президента Турецкой Республики. — Диалог между Россией и западным альянсом только начался, хотя это должно было быть сделано раньше. Важно устранить геополитические проблемы для окончательного решения».

Калын заявил, что Анкара готова сыграть любую возможную роль для снижения напряженности между Москвой и Киевом, при этом быстрых решений подобных долгосрочных геополитических проблем не существует. Кроме того, Калын сообщил, что Эрдоган «в ближайшие несколько недель отправится в Украину для переговоров с Зеленским». «В то же время мы будем в тесном контакте с Москвой, чтобы избежать любых военных действий, имеющих большие и необратимые последствия», — подчеркнул Калын.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России. В беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого президента в ходе визита в Албанию, Эрдоган отметил, что «для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны». Президент Турции также сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который накануне находился в Киеве.

Турция неоднократно заявляла о своей готовности участвовать в переговорах между Россией и Украиной для решения существующих в отношениях между Москвой и Киевом проблем. «Мы надеемся, что этот регион не станет регионом, в котором господствует война. Пусть этот регион войдет в будущее как регион, где царит мир. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — говорил президент Турции в ноябре. Также Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Анкара выступает за мир на российско-украинской границе.