Действующие и будущие соглашения между Турцией и Украиной не направлены против РФ и не имеют отношения к кризису между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью агентству Bloomberg по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной и в преддверии начала официального визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Влияние контрактов на отношения с Украиной и Россией«Наши отношения с Россией не ограничиваются С-400, также и наши отношения с Украиной не ограничиваются продажей беспилотных летательных аппаратов. Турция укрепляет добрососедские отношения с обеими странами во всех областях, особенно в экономической и социальной. Этот процесс будет продолжаться и в предстоящий период, — заявил Алтун, отвечая на вопрос журналиста Bloomberg, как Анкара относится к «обеспокоенности России по поводу оборонного сотрудничества между Турцией и Украиной».

«Мы не реализуем соглашения, которые были бы нацелены против другой страны. Россия — одна из стран, которая знает это лучше всего», — подчеркнул Фахреттин Алтун.

Он заметил, что решение Турции купить зенитные ракетные системы С-400 у России в 2017 году привело к санкциям в рамках американского закона CAATSA, но Турция не сделала ни шагу назад. Алтун указал, что это коснется и соглашений, подписанных с Украиной.

«Мы не подписываем соглашения о сотрудничестве, нацеленные на другую страну. Россия в числе первых государств узнала об этом. Соглашения, которые мы заключили и подпишем с Украиной, не имеют прямого отношения к нынешнему кризису», — подчеркнул глава Управления.

Новые договоренностиФахреттин Алтун сообщил, что Киев выразил намерение закупить у Турции новые беспилотные летательные аппараты помимо уже закупленных партий.

«Объем торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59%, достигнув $7,1 млрд. Оборонная промышленность является одной из сфер, в которых достигнут прогресс во взаимоотношениях. На сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников и также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты», — сказал Фахреттин Алтун.

В январе Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar Akinci компании Baykar Makina, двигатели для которого будет поставлять Украина. Однако до настоящего момента не уточняется, с какой страной заключен данный контракт. 12 ноября 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что две компании страны — госпредприятие «Ивченко-прогресс» и предприятие «Мотор сич» — подписали контракты на поставку двигателей для турецких БЛА. В июле 2021-го Министерство обороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и обучения персонала по их эксплуатации.

Соглашение между Киевом и Анкарой о закупке турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 для нужд вооруженных сил Украины было заключено в 2019 году. Тогда же украинская сухопутные войска получила в свое распоряжение первую партию БПЛА Bayraktar TB2, две наземные станции управления и 200 управляемых ракет. Летом 2021-го первый БПЛА Bayraktar TB2 поступил в распоряжение военно-морских сил Украины.

При этом турецкие официальные лица неоднократно подчеркивали, что турецкие беспилотники — это средства не только ведения эффективной войны, но и проведения антитеррористических операций, которые может приобрести практически любая страна. Поэтому закупка Украиной турецких БПЛА не имеет какой-либо политической подоплеки – это бизнес, в который вовлечены все страны, заботящиеся о повышении обороноспособности своих вооруженных сил.

Снижение напряженности и урегулирование кризисаГлава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции также напомнил о готовности страны приложить посреднические усилия в украинско-российском кризисе в любом возможном варианте, включая посредничество, содействие и проведение переговоров. По его словам, Анкара «в ближайшее время примет президента России Путина в рамках следующего заседания Совета сотрудничества высшего уровня».

Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться во второй половине февраля: точная дата визита будет определена после Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля и которые планирует посетить российский лидер.

Кроме того, отвечая на вопрос, как поступит Турция, если Россия предпримет военные шаги в отношении Украины, Алтун сказал, что «Турция внесет свой вклад как в формирование, так и в реализацию общей политики».

«Мы являемся членами НАТО и одним из самых активных участников механизмов принятия решений по вопросам международной безопасности, — пояснил он. — Конечно, мы не забудем и другие международные соглашения, участниками которых мы являемся».

Президенты Украины и России входят в число лидеров, с которыми президент Эрдоган встречался чаще всего за последние несколько лет, особо указал Фахреттин Алтун: «Поэтому мирное урегулирование конфликта включает в себя также личный аспект для нашего президента».

Турция неоднократно заявляла о своей готовности участвовать в переговорах между Россией и Украиной для решения существующих в отношениях между Москвой и Киевом проблем.

«Мы надеемся, что этот регион не станет регионом, в котором господствует война. Пусть этот регион войдет в будущее как регион, где царит мир. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — говорил президент Турции в ноябре. Также Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Анкара выступает за мир на российско-украинской границе.