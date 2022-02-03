Эрдоган: Турция выступает за мир в Черноморском регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к миру в Черноморском регионе и заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на брифинге перед вылетом из Анкары в Киев. Визит приурочен к 30-летию установления дипотношений двух стран. В рамках события в украинской столице с участием глав двух государств пройдет десятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция — Украина. #Эрдоган #Украина #Турция