Первый в России банк — Совкомбанк — начал эксперимент с укороченной рабочей неделей для сотрудников, которые работают удаленно. Пока эксперимент охватывает только 5% работников, но не исключено, что Совкомбанк его расширит, сообщает РБК. Пока четыре дня в неделю будут работать сотрудники бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии» — и IT-специалисты, и сотрудники других подразделений, включая руководство.

«При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке», — заявили в банке, добавив, что прекращение или продление эксперимента будет зависеть от результатов работы сотрудников. Пока принять участие в программе можно только один раз, на поездку отводится неделя. Однако после возвращения в Россию сотрудник может рассчитывать на сохранение графика и зарплаты на прежнем уровне.

Для удаленной работы участникам эксперимента выделили коворкинг на базе одного из пятизвездочных турецких отелей, пишет Lenta.ru. Эксперимент будет проводиться в течение года, уточняет издание. «В новом рабочем пространстве, имея полностью обеспеченный быт, сотрудники из разных подразделений смогут обмениваться мыслями и опытом, работать над общими проектами, генерить новые идеи и просто общаться», — рассказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В других российских банках — ВТБ, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МТС Банке, банках «Хоум Кредит», «Ак Барс» — пока не планируют вводить сокращенную рабочую неделю, сообщили там РБК, однако а в Росбанке эту идею рассматривают с интересом. Два года назад глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что «мечтает о четырехдневной рабочей неделе», но не знает, как это осуществить.

Идея перехода к четырехдневной рабочей неделе для России не нова. В частности, в 2019 году занимавший тогда пост главы правительства Дмитрий Медведев отмечал, что при переходе на этот формат все будет зависеть от ситуации в экономике и на конкретных производствах. В январе 2022 года омбудсмен в сфере санитарно-эпидемиологического надзора и соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявлял, что идея сокращения рабочей недели после перехода на дистанционный формат большинством компаний уже не выглядит необычно. Однако это возможно только в случае сохранения заработной платы, говорил он.

В 2015-2019 годах эксперимент по введению сокращенной рабочей недели провели для 3 тыс. исландцев. На данный момент это крупнейшее испытание укороченной рабочей недели, в котором приняли участие госслужащие страны из разных сфер — от учителей до врачей в больницах. По итогам эксперимента выяснилось, что производительность либо осталась прежней, либо повысилась.