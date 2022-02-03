Российская валюта оказалась на последней, семидесятой строчке «индекса бигмака». Этот рейтинг, пубикуемый дважды в год, показывает паритет покупательной способности валют, которую оценивают по цене бургера в McDonald's.

Валюта считается недооцененной, если в стране бигмак в долларах стоит меньше, чем на территории Соединенных Штатов, а переоцененными валюты считаются, если эта цена больше. «Индекс бигмака» публикует The Economist.

Самый известный из бургеров в McDonald's в России можно купить за за 135 рублей ($1,77), а в США он стоит примерно 444 рубля ($5,81). Из этого следует, что для выравнивания по «индексу бигмака» курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар.

Американское издание также рассчитывает «индекс бигмака» с поправкой на ВВП страны, так как в странах с низким ВВП на душу населения гамбургеры должны быть дешевле, чем в более богатых. Однако и при таком расчете рубль оказывается самой недооцененной валютой, его курс к доллару занижен на 52,1%.

Аналогичная ситуация наблюдалась годом ранее — в начале 2021 года. Тогда рубль тоже был признан самой недооцененной валютой в мире, а в июльском рейтинге российская валюта поднялась в списке на предпоследнее место, уступив в недооцененности ливанскому фунту. О том, что рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару в начале 2022 года, в конце января писал TRT на русском. Тогда в течение месяца российская валюта ослабла по отношению к американской больше чем на 5%, а курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил отметку в 79 рублей. Еще хуже оказалась ситуация на российском рынке акций: в середине января было зафиксировано падение к 3200 пунктам. Ухудшение произошло из-за напряжения в отношениях между Россией и США по поводу Украины.

Полгода назад, в сентябре 2021 года рубль тем не менее оказался одной из самых популярных валют мира. Тогда он впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах.