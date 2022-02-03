В Турции работают шесть компаний, у которых есть потенциал для производства электробусов и соответствующая инфраструктура. Это, в частности, Bozankaya, Temsa, Karsan, Otokar, BMC и Anadolu Isuzu, и эти компании будут наращивать производство такого транспорта, сообщает «Анадолу» со ссылкой на главу Ассоциации электромобилей и гибридных транспортных средств (TEHAD) Беркана Байрама.

Турецкие компании уже достигли больших успехов в производстве электрических автобусов и наращивают их импорт во многие страны мира, в частности, в Европу. Производители вносят крупный вклад в экономику страны и налаживают сотрудничество не только за рубежом, но и между муниципалитетами внутри Турции.

Кроме того, важно сотрудничество между турецкими брендами автобусов. Например, электробусы компании Bozankaya в рамках сотрудничества производятся на заводе Karsan, — считает Байрам. — Единственный фактор, который придает импульс нашему производству, — это рыночные возможности и заказы. На данный момент внутри страны заключено 9 муниципальных соглашений на закупку 116 электробусов разного типа, в том числе 32 троллейбусов».

Помимо электробусов, турецкие компании могут заниматься и производством электрических микроавтобусов, мидибусов, почтового и другого грузового транспорта. Производители и сами отмечают, что ставят перед собой значительные цели в вопросе производства электрических транспортных средств, пишет «Анадолу».

«В 2025 году мы доведем долю электрических транспортных средствах в нашем производстве до более чем 50%, — рассказал старший менеджер компании Temsa Толга Каан Доганджиоглу. — Мы искренне верим, что электрические транспортные средства займут достойное место в истории достижений современной Турции». По его словам, компания готова к этому, так как располагает технологиями, инфраструктурой и человеческими ресурсами.

В декабре прошлого года TRT на русском писал о том, что турецкие автобусы и микроавтобусы закупили в 80 странах мира, причем в январе-ноябре 2021 года экспорт достиг отметки в $1,117 млрд. Наибольший объем поставок такого транспорта пришелся на европейские страны, а больше всего автобусов и микроавтобусов закупили во Франции.