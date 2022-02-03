Экспедиция ученых из Севастопольского университета, Института востоковедения Российской академии наук и исследователей режима Асада отчиталась о работе в подводном городе Арвад в Сирии. Руководитель сирийско-российской археологической экспедиции со стороны России Виктор Лебединский рассказал об этом в комментарии «РЕН ТВ».

По его словам, итогом работы археологов должна стать цифровая модель оборонительных сооружений Арвада, для ее создания участники экспедиции планируют сопоставить остатки сооружений на суше и в море.

Ученые работают на одноименном современном острове, который расположен напротив сирийского Тартуса. Исследуемая ими крепость Арвада известна со II тысячелетия до нашей эры, основали ее финикийцы, а использовали ассирийцы, римляне и рыцари ордена тамплиеров.

Осенью 2021 года появилась информация о том, что российские археологи начали реставрировать древние храмы Сирии в Алеппо, в частности, сооружения, построенные в римскую эпоху. Ученые планировали восстановить храм Святой Елены IV века н. э.

В середине прошлого года на выставке «Армия-2021» была продемонстрирована модель уничтоженной боевиками ИГ Пальмиры. Она была показана в числе других результатов гуманитарной миссии в эту страну. Экспозиция, посвященная судьбе города, была составлена из результатов работы ученых в проектах «Пальмира во времени и пространстве» и «Спасение раннехристианских храмов Сирии». В ходе нее экспонировались архивные, графические, фотографические материалы, макеты и копии деталей архитектуры, выполненные российскими специалистами в рамках проектов по сохранению культурного сирийского наследия.

В 2015 году Пальмира была захвачена боевиками ИГ, которые уничтожили большую часть памятников архитектуры города. В 2016 году, после очередного перехода его под контроль режима Асада и гуманитарного разминирования туда была направлена экспедиция ученых для создания и передачи в дар Дамаску и ЮНЕСКО 3D-модели города. Она включает всю информацию об уничтоженном боевиками главном храме Пальмиры — Беле. С 3D-моделью можно ознакомиться на сайте проекта.