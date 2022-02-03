ПОЛИТИКА
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Фахреттин Алтун: соглашения между Турцией и Украиной не направлены против РФ
Действующие и будущие соглашения между Турцией и Украиной не направлены против РФ и не имеют отношения к кризису между Москвой и Киевом. Об этом в интервью Bloomberg в преддверии визита президента Турции в Украину заявил глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. #Алтун #Турция #Украина
Фахреттин Алтун: соглашения между Турцией и Украиной не направлены против РФ / Others
3 февраля 2022 г.
Истории
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