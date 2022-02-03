Турция готова сделать все возможное для прекращения напряженности между Украиной и Россией, включая организацию встречи президентов Украины и России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.

Эрдоган подчеркнул, что позиция Турции по вопросу поддержки территориальной целостности Украины, включая Крым, и суверенитета этой страны остается неизменной.

Президент Турции выразил надежду на то, что кризис на востоке Украины будет урегулирован в соответствии с минскими договоренностями и с учетом территориальной целостности Украины.

В присутствии президентов были подписаны 8 межправительственных документов, в том числе Соглашение о свободной торговле.

«Турецко-украинские переговоры и подписанные соглашения — показатель воли двух стран к дальнейшему углублению стратегического партнерства», — отметил Эрдоган. Президент Турции сообщил, что в ходе переговоров с украинским лидером обсудил также положение соотечественников в этой стране, в особенности крымских татар. Эрдоган отметил, что крымские татары формируют исторический мост дружбы между Турцией и Украиной.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил президента Турции за инициативу посредничества с целью снижения напряженности между Украиной и Россией.

«Ваш визит — показатель того, кто именно стоит рядом с Украиной в трудную минуту. Наша страна не забудет этого», — сказал Зеленский и добавил, что основной темой переговоров с президентом Эрдоганом стала сфера безопасности.

Владимир Зеленский также сообщил, что в соответствии с одним из соглашений, подписанных в Киеве, компания BAYKAR Makina сможет расширить производство беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Подписанные документы

Соглашение о Зоне свободной торговли между Турецкой Республикой и правительством Украины подписали министр торговли Турции Мехмет Муш и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами Турции и Украины в сфере молодежной политики подписали министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Главы МИД двух стран Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба подписали Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству между Управлением доходов Министерства казначейства и финансов Турецкой Республики и Государственной налоговой службой Украины.

Меморандум о взаимопонимании между Турецким институтом стандартов и Украинским научно-исследовательским и учебным центром проблем стандартизации, сертификации и качества подписали министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов, подписанное между правительством Турецкой Республики и Кабинетом Министров Украины 4 декабря 2009 года в Киеве, подписали министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и глава МВД Украины Денис Монастырский.

Рамочное соглашение между правительствами Турции и Украины о сотрудничестве в сфере высоких технологий и авиакосмической промышленности подписали министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и министр обороны Украины Алексей Резников.

Заместитель министра торговли Турции Мустафа Тузджу и заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко подписали Протокол о создании Совместного таможенного комитета между Министерством торговли Турецкой Республики и Таможенной службой Украины и План действий по взаимному признанию программ уполномоченных экономических операторов.

«Слава Украине!»

Турецкого президента в ходе визита сопровождали супруга Эмине Эрдоган, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Перед вылетом в Киев Эрдоган написал в Twitter, что турецкая сторона следит за ситуацией на украинской границе, возле которой скопились войска РФ.

«Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе. Турция как причерноморская страна призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира в регионе», — отметил президент.

По прибытии в Киев Реджеп Тайип Эрдоган перед началом двухсторонних переговоров обратился к почетному караулу ВСУ в Мариинском дворце и поприветствовал вооруженные силы Украины лозунгом «Слава Украине», военнослужащие ответили традиционным «Героям Слава».

Дата визита

Дата 3 февраля для визита была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1992 году были установлены дипломатические отношения между двумя странами. В преддверии визита и по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун дал интервью агентству Bloomberg. В нем он заявил, что Анкара имеет хорошие отношения как с Киевом, так и Москвой и будет только рада способствовать восстановлению диалога между ними. При этом, как подчеркнул Алтун, любые соглашения и контакты Турции и Украины не направлены против России. «Мы не подписываем соглашения о сотрудничестве, нацеленные на другую страну. Россия в числе первых государств узнала об этом. Соглашения, которые мы заключили и подпишем с Украиной, не имеют прямого отношения к нынешнему кризису», — подчеркнул глава Управления.

Накануне визита президента Эрдогана в Киев кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией. В пояснительной записке к документу отмечено, что соглашение о ЗСТ будет содействовать активизации торговли между двумя странами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом. Кроме того, украинское правительство на заседании в среду одобрило еще три соглашения с Турцией, в частности о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли, в сфере молодежной политики и об усилении сотрудничества правоохранительных органов.

«После многих лет поиска решения мы вышли на сбалансированное соглашение. Наши зерновые идут без пошлины, поэтому мы сосредоточились на металлургии, другой промышленности. И потому это соглашение дает нам возможность значительно расширить круг товаров, которые будут экспортироваться в Турцию. Был вариант совсем узкого соглашения, но все же мы нашли возможность открыть 95,6% всех товаров, которые могут экспортироваться в Турцию», — прокомментировал соглашение о ЗСТ заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телеканала «Украина 24».

Он указал, что это соглашение даст большой системный толчок для украинско-турецкого бизнеса по инвестициям и расширению бизнеса. «Речь идет не только о торговле, но и о расположении производства на территории друг друга. Я думаю, что мы будем с вами видеть в течение 5-7 лет системные изменения в торговле в регионе между северным и южным берегами Черного моря», — заключил Качка.