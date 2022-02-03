Москва заняла третью строчку в рейтинге благосостояния городов мира по версии программы по населенным пунктам Организации объединенных наций (UN–HABITAT City Prosperity Index), в который входят 29 мегаполисов мира, следует из опубликованной на сайте программы версии рейтинга.

В основу рейтинга заложены 46 индикаторов, которые относятся к шести категориям: экономическая продуктивность, развитие инфраструктуры, равенство и социальная интеграция, качество жизни, устойчивость окружающей среды, а также городское управление и законодательство.

В глобальном рейтинге Москва набрала 67,98 балла, уступив лишь Сингапуру (75,49) и Торонто (68,29). В первую десятку вошли также Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.

При этом российская столица заняла первое место по уровню развития инфраструктуры с 83,2 балла, опередив Лондон (75,9) и Париж (76,3). В данной категории оцениваются жилищная, социальная, транспортная сферы и информационные технологии. Кроме того, Москва возглавила рейтинг мегаполисов с самым высоким качеством жизни, набрав 68,3 балла (против 61,59 у Лондона и 57,16 у Парижа). Здесь оцениваются показатели, касающиеся здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности и общественных пространств.

По показателю «городское управление и законодательство» Москва оказалась на десятом месте (в тройке лидеров — Сингапур, Шанхай и Пекин), по уровню экономической продуктивности — на 12-м (лидируют Сингапур, Гонконг и Токио), по уровню равенства и социальной интеграции — на 13-м (тройка лидеров — Торонто, Лима и Мадрид), по уровню устойчивости окружающей среды — на 17-м (лидируют Токио, Сеул и Торонто).