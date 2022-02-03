России следует модифицировать боевые ракеты в сверхлегкие носители, при помощи которых можно запускать спутники в космос, заявил ТАСС эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.

«Сверхлегких ракет уже огромное количество, в том числе у России, просто они пока существуют в варианте боевых ракет. Самый простой способ создать сверхлегкую ракету — это взять существующую боевую ракету, условно ракету комплекса С-300 или С-400, морскую ракету или другую. И на ее базе создать сверхлегкий носитель», — указал Ионин.

Он напомнил, что ранее в России для вывода спутников уже использовались конверсионные ракеты, например, «Днепр» и «Рокот».

«Если у государства есть задача создать сверхлегкую ракету, которая нужна для каких-то целей, это самый простой вариант. Создавать с нуля не нужно, потому что простая задача — модернизация», — сказал Ионин.

Чтобы развивать частную космонавтику, нужно давать доступ к пусть и старым, но готовым технологиям и испытательной базе, полагает Ионин.

«Как [основатель компаний Tesla и SpaceX] Илон Маск, который не создавал двигатели, а ему дали готовый, а он его модернизировал. Чтобы они [энтузиасты] не с нуля создавали, ковыряясь, методом проб и ошибок пытались этот путь проползти, а сразу начинали с хорошего технологического этапа», — считает он.

Ионин также отметил, что для России лучшим способом для развития частной инициативы является создание конструкторских бюро с государственным участием.

«С учетом нашей ментальности, особенностей нашего государственного управления, где особо следят за двойными технологиями, единственная возможная форма развития частной инициативы в областях двойных технологий <…> — это компания, которая становится «дочкой» какой-то государственной компании. Допустим, РКК «Энергия», Центр Хруничева, НПОмаш берут энтузиастов, частные инвестиции, создают дочернюю компанию. И она получает доступ к технологиям, испытаниям, космодрому», — подытожил он.