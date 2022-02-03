Группировка российских войск у границ с Украиной продолжает укрепляться, следует из сделанных корпорацией Maxar в последнюю декаду января спутниковых снимков, которые публикуют Reuters и CNN.

На снимках запечатлены места сосредоточения российских военных, в том числе в Беларуси. Кадры свидетельствуют о повышении уровня боеготовности по сравнению с предыдущей серией снимков, опубликованной 20 января.

В местах расположения войск в западных регионах России, в аннексированном Крыму и в Беларуси на снимках видны армейские палатки, что означает, что в полевые лагеря прибывает не только военная техника, но и личный состав.

Отмечается увеличение российской группировки в Беларуси. На снимках, сделанных у города Осиповичи (Могилевская область), видны российские ракетные комплексы «Искандер».

Специализирующийся на России и Беларуси аналитик Конрад Музыка считает, что в настоящее время вокруг Украины дислоцировано от 74 до 76 российских батальонных тактических групп. Батальонные тактические группы обычно состоят из около 1000 солдат вместе с подразделениями поддержки, отметил Музыка. По его расчетам, возле украинских границ находится не менее 48 ракетных комплексов «Искандер».

В свою очередь, аналитики из группы Conflict Intelligence Team отметили, что в последние дни в разных регионах России на автомобильных и железных дорогах заметили технику войск национальной гвардии, входящих в состав Росгвардии. Соответствующие видео были сняты как в Архангельской области и Карелии, расположенных далеко от украинских границ, так и в Липецкой и Тульской областях, которые находятся гораздо ближе к Украине. Подобная переброска войск национальной гвардии достаточно нехарактерна, отметили в CIT.

В середине января украинская разведка сообщалао передислокации танков из России в Донбасс. Переброска военной техники началась с начала 2022 года, на подконтрольные сепаратистам территории Донбасса были также вывезены самоходные артиллерийские установки, более 7 тысяч тонн топлива, боеприпасы. Также Россия развернула сеть призывных центров, в которых осуществляется активный набор наемников для отправки в Донбасс.