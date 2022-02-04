Власти Германии обсуждают вариант с сокращением присутствия в Мали после того, как развернутые в стране военнослужащие бундесвера столкнулись с ограничениями, введенными местным переходным правительством.

Разведывательные операции вооруженных сил фактически ведутся только в наземном режиме после того, как Бамако обязал иностранцев запрашивать разрешение на пересечение воздушного пространства страны как минимум за 36 часов. Введенные лимиты коснулись работы не только обычных самолетов, но и беспилотных летательных аппаратов.

Как заявила DW эксперт по вопросам безопасности фракции «зеленых» в бундестаге Агнешка Бруггер, новые инициативы переходных властей привели к «большому замешательству и недовольству» внутри германской политической элиты.

Последним триггером стал инцидент, который произошел 26 января: военно-транспортный самолет, на борту которого находились 75 военнослужащих не получил разрешения на перелет через малийское воздушное пространство и принял решение совершить экстренную посадку на Канарах.

Задумываться Берлин заставляют и приближающиеся дедлайны: в мае заканчивается срок миротворческой миссии ООН по установлению стабильности в Мали (MINUSMA), а также европейской миссии (EUTM) по подготовке местной регулярной армии. Пока что открыто за уход из западноафриканской страны выступают члены «Левой партии» и «Альтернативы для Германии» в бундестаге. Тем не менее, признаки соответствующей рефлексии все чаще видны и у других политических сил, чей ход может оказаться решающим.

Спор и изгнание

На днях в конфронтацию с переходным правительством в Мали вступила Дания. Бамако обвинил власти королевства в отсутствии официального разрешения на работу миротворческого контингента. Он обратил внимание на то, что решение по поводу того, допускать ли датчан до работы в Мали, еще не принято. От Копенгагена на этом сновании потребовали прекращения самовольного военного присутствия. Руководство Дании было разгневано этими заявлениями и пообещало обдумывать, будут ли дальше его войска принимать участие в миссии.

Есть предположение, что напряженность отразится на запланированном в Мали развертывании войск Норвегии, Венгрии, Португалии, Румынии и Литвы. О готовности сократить присутствие ранее говорила и Франция, которая, впрочем, все равно видит ситуацию своеобразно. «Операция «Бархан» должна быть пересмотрена сверху донизу, и мы, вероятно, должны вернуться к Нигеру, построить такую модель, в которой мы сможем вмешаться в случае крайней необходимости», — предложил на днях бывший министр обороны Пятой республики Эрве Морен.

Действующая глава военного ведомства Франции Флоранс Парли находится сейчас в Нигере, очевидно, обсуждая опции. Тем не менее, мозговой штурм Парижа по поводу того, как именно нужно «покидать» Мали, вряд ли может обернуться чем-то полезным с учетом его таланта находить себе проблемы в коммуникации с игроками континента. Так, высказывания министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана о том, что власть в Мали взяла в свои руки военная хунта, на днях привели к тому, что власти африканской страны попросили посла Пятой республики на выход.

Работа на две миссии

Для Германии миротворческая кампания на территории Мали представляет собой крупнейшую операцию с момента поспешного ухода иностранной коалиции из Афганистана в прошлом году.

В западноафриканской стране задействованы более 1,3 тыс. военнослужащих бундесвера. Миссия длится уже примерно девять лет: Берлин стал ее участником миссии в 2013 году после того, как прежнее руководство запросило помощь международного сообщества в борьбе с исламистскими формированиями.

Германская армия является элементом двух иностранных миссий в стране. Первая — это EUTM, которая носит инструкторский характер. Вторая — это MINUSMA. Если численность военнослужащих бундесвера, задействованных в EUTM, достигает примерно 330 человек, то во второй операции участвуют около 1,1 тыс. бойцов. Ответственность за пролонгацию миротворческого мандата лежит главным образом на бундестаге, который теперь, вероятно, займется более активными дебатами о том, что делать дальше.

При этом Берлин не раз вслед за Парижем выражал беспокойство присутствием в Мали российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», которая, по оценкам западного сообщества, напрямую сотрудничает с переходным правительством. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Каренбауэр, впрочем, увязывала вопрос сохранения бундесвера с тем, будет ли Бамако сотрудничать с вагнеровцами. Если малийские власти хотят взаимодействовать с российскими наемниками, это будет противоречить всем усилиям стран-миротворцев, аргументировала она.

Африка в должниках

С лета 2020 года Мали пережила два переворота. Первый привел к отстранению от власти президента Ибрагима Бубакара Кейты. Армейские круги под руководством полковника Ассими Гоиты назначили тогда временным главой государства Ба Ндао. Тем не менее, 26 мая 2021 года он был смещен той же группой влияния. После этого решением Конституционного суда сам Гоита встал во главе страны на переходный период. Его желание перенести всеобщие выборы и транзит власти на пять лет сейчас вызывает ожесточенную критику со стороны Запада и соседних стран.

Однако аналитики считают: именно замедленный трансфер власти — то, чем хочет воспользоваться Россия и действующие от ее лица наемники. «Для того, чтобы оценить будущее российско-африканских отношений, необходимо четко понимать, что «партнерство», к которому Россия стремится в Африке, основано не на государстве, а на элите», — говорится в свежем прогнозе Брукингского института о развитии ситуации на континенте на этот год. Делая ставку на одну группу элит, Россия «цементирует задолженность Африки» перед собой, говорят эксперты.

«Однако непрозрачные обязательства России по своей сути дестабилизируют граждан тех государств, которые становятся для нее мишенями, что приводит к задержке экономического развития, нарушениям прав человека, лишению гражданских прав африканских граждан, сохранению нелегитимных правительств и социальной поляризации», — резюмируют американские исследователи. Впрочем, по их словам, влияние РФ в Африке в 2022 будет только нарастать.