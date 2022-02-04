В республике Никарагуа возможно присутствие российских военных для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью, это не противоречит закону, заявил в разговоре с РИА «Новости» посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

«Сандинистское [по названию правящей партии страны] правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории, — отметил посол. — Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США».

По его словам, российские военные специалисты открыто и законно работают в Никарагуа, а корабли и самолеты, как и прежде, в случае необходимости будут посещать республиканские порты и аэродромы. Наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, идет по плану, оно не зависит от всплесков напряженности между Западом и Россией, сказал Хохликов.

В середине января президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Никарагуа Даниэлем Ортегой, в ходе которой они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере транспорта и сельского хозяйства. Обе стороны тогда отмечали «важность продолжения тесной координации на международной арене в русле российско-никарагуанского стратегического партнерства».

Ранее в интервью нескольким СМИ зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отверг возможность размещения вооружений на Кубе и в Венесуэле, как это было во времена Советского Союза, сообщал TRT на русском. Он допустил, что и Куба, и Венесуэла являются партнерами России, однако в то же время они «стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки». По словам Медведева, обсуждение подобных тем может «провоцировать напряжение в мире».

Незадолго до этого размещение ракет на Кубе или в Венесуэле допустил замглавы российского МИД Сергей Рябков. После ряда встреч руководства западных стран с российскими властями он заявил, что решение зависит от «действий американских коллег». Рябков тогда напомнил, что по этой теме не раз высказывался президент России Владимир Путин — могут быть реализованы «мероприятия по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима [США] на нас». В ответ советник президента США Джейк Салливан сообщил, что подобные действия со стороны Москвы вызвали бы решительный ответ США.