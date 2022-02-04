Первый военно-транспортный самолет с американскими военными 3 февраля вылетел в Европу с военной базы «Форт-Брэгг» в Северной Каролине в рамках переброски сил в регион в связи с ситуацией на границе России и Украины.

«Первый военно-транспортный самолет Боинг C-17 с 18-м воздушно-десантным корпусом на борту вылетел из «Форт-Брэгга» в Европу», — говорится в твиттере новостного авиационного портала Airlive.

Переброска проводится в рамках ответа Вашингтона на напряженность вокруг Украины. Пентагон накануне сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.

Байден заявил, что его решение полностью соответствует тому, что США говорили России в ходе обсуждений. «Это полностью соответствует тому, что я сказал Путину», — отметил Байден. Он добавил: «До тех пор, пока он действует агрессивно, мы будем убеждать наших союзников по НАТО и Восточную Европу в том, что мы с ними, и пятая статья (устава НАТО — прим. редакции) является священным обязательством». Эта статья предусматривает, что любое нападение на страну-члена альянса рассматривается как нападение на весь блок.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби позже уточнил, что около 2 тыс. военных будут переброшены из Соединенных Штатов в Польшу и Германию. Кроме того, около 1 тыс. военнослужащих США из состава 2-го кавалерийского полка, базирующихся в немецком городе Вильсек, будут переведены в Румынию. Кирби сказал, что ротация будет осуществлена в ближайшие дни, но не на постоянной основе. Он подчеркнул, что перебрасываемые силы не предназначены для ведения боевых действий в Украине или развертывании на ее территории.

По данным «Известий», которые ссылаются на некие источники, подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии усилят также личный состав другой американской воздушно-десантной части — 173-й бригады, которая дислоцируется в Италии. В ближайшее время в Румынию должен прибыть 2-й бронекавалерийский полк армии США, сейчас он базируется в ФРГ. Пентагон планирует развернуть в Европе не только пехоту и десантников, но и тяжелое вооружение. Среди ожидаемого — дальнобойные реактивные установки залпового огня HIMARS 18-й полевой артиллерийской бригады и зенитные подразделения 18-го воздушно-десантного корпуса с комплексами малой дальности поражения SHORAD и Avenger. Основная их часть расположится в Польше, на границе с которой сейчас идет подготовка к масштабным учениям «Союзная решимость – 2022».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 1 февраля заявила, что в администрации Байдена отказались от слова «неминуемый» при разговоре о вторжении на Украину. «Оно посылает сигнал, который мы не хотели посылать», — заявила пресс-секретарь. Там считают, что нападение возможно в любой момент, однако Соединенные Штаты до сих пор не знают, принял ли решение президент Владимир Путин.

Еще 8,5 тыс. американских военных готовы к переброске в любой момент, но эта группировка предназначена для поддержки сил быстрого реагирования НАТО. Решения об их развертывании альянс до сих пор не принял, пишет The Guardian. Для этого потребуется согласие всех 30 государств-членов, включая Венгрию, премьер-министр которой Виктор Орбан посетил Москву 1 февраля. Но препятствие, скорее, в осторожности Германии, отмечает газета. Источник издания намекает, что легче перебросить американские войска, чем все согласовать внутри альянса. «Это займет недели и только обнажит все внутренние разногласия»,— признал собеседник The Guardian.

4 февраля стало известно, что власти США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в Сенате считают, что санкции можно ввести в качестве превентивной меры.

На этой неделе лидер республиканцев в Cенате США Митч Макконнелл поддержал идею ввести санкции, не дожидаясь возможной эскалации в Украине. Он заявил, что этот шаг позволит «противостоять целому ряду российских угроз, включая использование энергетики в качестве геостратегического оружия». «В то же время давайте четко заявим, что мы готовы ввести меры с еще более разрушительными последствиями, если Россия продолжит свою агрессию», — сказал сенатор.

Bloomberg сообщал, что новые санкции могут коснуться рефинансирования суверенного долга России, также планируется заморозить активы близких к Кремлю людей. Помимо этого, Белый дом говорил о разработке санкций против российской элиты. В Сенате заявили, что могут согласовать пакет новых мер на этой неделе. Кремль выразил обеспокоенность «абсолютно непредсказуемым санкционным поведением» США.