Количество российских исследователей и профессоров, выезжающих за границу, в пять раз меньше, чем количество их зарубежных коллег, посещающих Россию. К такому выводу пришли представители НИУ ВШЭ на основе данных от 566 подведомственных Минобрнауки вузов и НИИ, пишет «Коммерсант».

Российские ученые склонны считать такие поездки поощрением и привилегией, в то время как иностранные исследователи скорее воспринимают их как общепринятую практику, поощряемую на всех этапах карьеры в науке.

В опросе НИУ ВШЭ приняли участие вузы (33%) и научно-исследовательские институты, национальные исследовательские и государственные научные центры (67%), расположенные во всех федеральных округах. Исследователи оценивали масштабы и тенденции международной мобильности научно-педагогических кадров.

В среднем численность российских ученых, отбывающих за рубеж, сократилась примерно вдвое с 2019 по 2021 год. Так, в прошлом году поток выезжающих из России аспирантов снизился с 292 до 173 человек (на 40,8%) по сравнению с 2019 годом. Большинство из выезжающих обучаются в вузах, только 10% — в НИИ. Как правило, аспиранты выезжают в Беларусь, Германию и Францию, при этом почти все они — 95% — возвращаются в Россию менее чем через год.

Что касается исследователей, то если в 2019 году из России на работу или стажировку выехало 540 ученых, то в 2021 году — 277. Как правило, чаще всего из России выезжают научные сотрудники (72%), большинство из которых занимаются естественными науками. При этом в течение последних трех лет российские ученые чаще всего выезжали в Германию, Францию, США, Китай и Вьетнам.

Количество иностранных исследователей, приезжающих в Россию, также сократилось в 2021 году по сравнению с 2019 годом, однако не так масштабно. Так, в 2019 году в Россию приехали 815 иностранных ученых, а в 2021 году — 678. Чаще всего в Россию прибывают для работы в основном исследователи, занятые в области естественных (44%) и технических (35%) наук. У большинства приезжающих исследователей нет научных степеней, 24% имеют степень PhD, 15% — кандидаты, а 6% — доктора наук.

Осенью 2021 года TRT на русском со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ писал о том, что количество ученых в России сократилось до минимума за десять лет, до 679,3 тыс. — это примерно 1% от средней численности работающего населения страны. С 1991 года количество российских ученых сократилось более чем с 900 тыс. человек почти на треть, а за последнее десятилетие в стране стало еще на 28,3 тыс. ученых-исследователей меньше, чем в 2010-х (7,5% от общего числа).