В Вашингтоне потребовали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине

Десятки протестующих собрались возле здания Капитолия в Вашингтоне с плакатами «Остановить геноцид уйгуров» и «Бойкотировать зимние олимпийские игры Китая в Пекине в 2022 году». Они потребовали дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Китае со стороны правительств всего мира из-за создания специальных «лагерей перевоспитания» для мусульман. #Вашингтон #Пекин2022 #бойкот