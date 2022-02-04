ПОЛИТИКА
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В Вашингтоне потребовали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
Десятки протестующих собрались возле здания Капитолия в Вашингтоне с плакатами «Остановить геноцид уйгуров» и «Бойкотировать зимние олимпийские игры Китая в Пекине в 2022 году». Они потребовали дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Китае со стороны правительств всего мира из-за создания специальных «лагерей перевоспитания» для мусульман. #Вашингтон #Пекин2022 #бойкот
Пекин / Others
4 февраля 2022 г.
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