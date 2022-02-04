Советник французского президента Эммануэля Макрона, депутат партии власти «Республика на марше» Тьерри Солер обвинен в целом ряде экономических преступлений, в том числе в присвоении госсредств, мошенничестве, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на AFP.

По данным прокуратуры города Нантер, Сольер обвиняется в налоговом мошенничестве, а также в незаконном присвоении государственных средств для оплаты штрафов и бытовых расходов с 2012 по 2017 год. Ему предъявлены обвинения в «пассивной торговле влиянием» для получения контрактов (для компаний в сфере недвижимости с 2007 по 2017 год и для консалтинговой фирмы с 2011 по 2012 год) и в невыполнении обязательств по отчетности перед Высшим органом по обеспечению прозрачности общественной жизни.

Обвинения касаются и семьи парламентария: его заподозрили в спользовании связей для трудоустройства своей тещи в Национальное собрание (нижней палаты парламента Франции). Также будет рассматриваться вопрос о работе его жены в качестве парламентского помощника с 2012 по 2017 год. По последнему эпизоду политик пока проходит как свидетель.

Как сообщает издание, первая жалоба на действия Солера поступила в прокуратуру еще в 2016 году. Тогда он занимал должность пресс-секретаря кандидата в президенты страны на выборах 2017 года Франсуа Фийона. Неприкосновенности политик был лишен в 2018 году, а в конце января текущего года его уже дважды вызывали на допрос.

Ранее бывший работодатель Сольера, экс-глава правительства Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской нефтегазохимической компании «Сибур», сообщал TRT на русском. Там Фийон занял пост независимого директора и вошел в состав комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также устойчивому развитию. До этого, летом 2021 года исправительный суд Парижа признал политика виновным в хищении государственных средств, а также в фиктивном трудоустройстве супруги в качестве парламентского помощника. Фийон должен был выплатить штраф в €375 тыс. и отбыть пятилетний тюремный срок, из которого два года он должен был отсидеть в тюрьме. Однако после суда была подана апелляция, и сейчас ведется новое расследование.

Осенью прошлого года французские СМИ сообщали о предотвращении попытки госпереворота в стране. Тогда Главное управление внутренней безопасности Франции предотвратило попытку свержения государственного строя, которое планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» (МоДем) Реми Дайе. Ранее он был заключен под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации.