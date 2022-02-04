Компания Airbus совместно с крупным международным авиаброкером Chapman Freeborn (входит в состав литовской группы Avia Solutions Group) выйдет на российский рынок с самолетами Airbus Beluga ST (A300-600ST Super Transporter). Об этом пишет «Коммерсант».

«Мы выступаем как новый игрок на рынке авиационных грузоперевозок, в будущем всеми «Белугами» будет оперировать новая авиакомпания, созданная Airbus», — сообщили изданию в российском офисе компании.

О создании новой авиакомпании для эксплуатации пяти Beluga ST, предлагающей грузовые перевозки, Airbus сообщил неделей ранее.

Свои самолеты компания готова предоставлять представителям бизнеса в космической и энергетической отраслях, а также брокерам и экспедиторам, которые будут находить заказчиков и и заниматься консолидацией грузов.

Ранее Airbus использовал Beluga ST для собственных нужд: компания транспортировала с помощью них крупные детали своих самолетов, производимых на разных заводах в Европе. Сейчас все Beluga ST будут выводиться в коммерческое пользование по мере поступления в эксплуатацию новой версии — Beluga XL.

Beluga — один из крупнейших самолетов на рынке, он обладает самым большим в мире внутренним поперечным сечением. Такие борты вмещают груз до 7,1 м в ширину и 6,7 м в высоту, а длина его грузового отсека составляет 39 м.

Максимальная грузоподъемность Beluga — 40 т, дальность при полной загрузке — 1,7 тыс. км. Возраст предлагаемого в РФ самолета Beluga ST — 25 лет. Для покупателя цена каждого из самолетов составила бы около €200 млн.

Один из самолетов Beluga ST уже совершил свой первый коммерческий полет в конце 2021 года. Тогда при его помощи с завода Airbus Helicopters в Мариньяне (Франция) в Кобе (Япония) был доставлен тяжелый транспортный вертолет. Для дозаправки лайнер, который имеет небольшую дальность полета, приземлялся для дозаправки в Варшаве, Новосибирске и Сеуле.

По словам директора по грузовым перевозкам Chapman Freeborn RU Владислава Волжанина, решение компаний о коммерческой эксплуатации Beluga «открывает новые рынки и логистические возможности для космической, авиационной и энергетической отраслей». «Перевозки крупногабаритных грузов станут доступнее, клиенты смогут доставлять крупные детали и узлы без их предварительной разборки», — отметил он.

Сейчас сертифицированные в 1995 году Европейским агентством по безопасности авиаперевозок (EASA) самолеты Beluga ST находятся примерно на середине срока службы, они выполнили по 15 тыс. полетных циклов из назначенного ресурса в 30 тыс.

Весной прошлого года TRT на русском писал о том, что компания Airbus планирует построить первый космический завод на околоземной орбите. Планировалось, что он будет собирать большие, но достаточно легкие конструкции типа антенных отражателей, солнечных панелей и частей космических кораблей.