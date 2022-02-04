Российский Центральный банк включил первую компанию в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Ею стало юридическое лицо швейцарской блокчейн-платформы Atomyze AG, предназначенной для оцифровки и токенизации сырьевой отрасли — ООО «Атомайз», сообщает Reuters.

Atomyze AG наполовину — 49% — принадлежит палладиевому фонду российской компании «Норникель». Ранее «Норникель» сообщал, что учредители платформы — это пул международных инвесторов.

Основанная на системе блокчейн платформа занимается токенизацией физических активов и, помимо прочего, позволяет физическим лицам инвестировать в драгметаллы. Юридические лица с ее помощью получают возможность оперативно управлять большими объемами металлов, опираясь на динамику рынка. По данным платформы, ее работа упростит для российских компаний выход на мировые рынки, а также позволит увеличить привлечение иностранного капитала в Россию. Помимо России и Швейцарии, Atomyze включает в себя токенизационные площадки в США». Платформа не работает с криптовалютами (BTC, ETH) и обменивает только цифровые финансовые активы (ЦФА) на фиатные (нецифровые) деньги или другие ЦФА.

«Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме, — говорится в сообщении на сайте Центробанка. — Организация также сможет самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы, поскольку в правила информационной системы заложены положения правил обмена ЦФА».

«Российская токенизационная платформа Atomyze, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина, получила от Центробанка статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами», — сказано в сообщении «Интеррос».

В 2019 году Потанин в интервью Bloomberg рассказывал, что Atomyze разрабатывает платформу по торговле токенами, обеспеченными металлами. Инвестиции Потанина в проект составляли около $100 млн. Тогда он уточнял, что «Норникель» планирует продавать 20% металла через криптоплатформу в ближайшие несколько лет.

Компании и банки могли подать заявку на включение в реестр ЦБ с 1 января 2021 года. Только так они имели право создавать платформы по выпуску токенов и выступать операторами их обмена. Кроме Atomyze, заявки подавали «Сбербанк», ВТБ, «Трансмашхолдинг».

Ранее стало известно, что россияне инвестировали в криптовалютный рынок 5 трлн рублей. Как сообщал TRT на русском, тогда глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законодателю необходимо разобраться с крипторынком и «поставить точку». «Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать», — говорил он.