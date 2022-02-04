Государственные университеты Афганистана в шести провинциях страны — Лагмане, Нангархаре, Кандагаре, Нимрозе, Фарахе и Гильменде возобновили учебный процесс, пишет ВВС.

Занятия, прекратившиеся в августе 2021 года после возвращения талибов к власти в стране, посещают студенты и мужского, и женского пола. В других провинциях Афганистана, включая столицу Кабул, занятия возобновятся в течение февраля.

В конце января глава сформированного талибами министерства высшего образования Афганистана Абдул-Баки Хаккани заявил, что государственные университеты возобновят свою работу в течение месяца. Причинами того, что университеты не функционировали почти полгода, Хаккани назвал экономический кризис в Афганистане и отсутствие раздельных классов по половому признаку.

В середине января TRT на русском писал, что сформированная «Талибаном» комиссия по чистке рядов выявила среди членов движения около трех тысяч человек, которые компрометировали его. Недостойные члены движения были выявлены в 14 провинциях страны, но глава комиссии Латифулла Хакими пообещал, что процесс чистки рядов будет иметь место и в других регионах Афганистана.

Комиссия по чистке рядов была создана талибами в ноябре 2021 года. Таким образом движение отреагировало на жалобы и сообщения афганцев по поводу репрессий и самоуправства со стороны членов движения. Комиссия подчиняется министерству обороны талибов, которое возглавляет мулла Мохаммад Якуб — сын покойного основателя «Талибана» муллы Омара. Ее основная задача — выявлять в рядах движения лиц, которые своими действиями создают дурную славу талибам.