В аэропорту Толмачево (Новосибирск) заметили два новых истребителя пятого поколения Су-57, сообщается в блоге bmpd в LiveJournal.

Два новых истребителя пятого поколения при перегоне к местам базирования в европейскую часть России были засняты 3 февраля.

Самолеты построили на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре (Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Юрия Гагарина (КнААЗ)). На снимках на самолетах можно заметить бортовые номера «02 красный» и «52 красный».

Борт «02 красный» несет эмблему 929-го Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область), и, видимо, предназначается для данной части. Первый полученный в конце января 2021 года министерством обороны России серийный истребитель Су-57 (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) производства КнААЗ получил бортовой номер «01» (первоначально синего цвета), и также был передан в состав 929-го ГЛИЦ в Ахтубинске.

Второй заснятый Су-57 имеет бортовой номер «52 красный» и ранее промелькнул в рекламном видеоролике КнААЗ, но с бортовsм номером «52» синего цвета. Этот самолет несет на килях регистрационный номер RF-81775, который ранее использовался во время развертывания в Сирии в начале 2018 года на последнем, десятом летном опытном образце ПАК ФА — самолете Т-50-11 с бортовым номером «511».

Авторы блога предполагают, что новый Су-57 с бортовым номером «52 красный» может поступить в состав 4-го ордена Ленина Краснознаменного Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени Чкалова министерства обороны России на аэродром Липецк.

Летом прошлого года TRT на русском писало начавшейся в России разработке нового варианта Су-57 — двухместного командного истребителя пятого поколения. С нового варианта изначально одноместного истребителя будет вестись управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70). Предполагается, что истребитель будет вести с собой порядка четырех «Охотников».

Су-57 (заводское название — Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Разрабатывался с начала 2000-х годов в ОКБ «Сухого» в рамках проекта ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации.

Су-57 — новейшая разработка, которая еще не поступила на вооружение российских ВКС. Большая часть его характеристик засекречена, известно о сверхзвуковой крейсерской скорости, стелс-технологии, вооружении класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». На разработку планировали потратить 60 млрд руб. На данный момент построено 10 летных прототипов Су-57.

В феврале 2018 года Минобороны направило несколько истребителей Су-57 для испытаний на авиабазу Хмеймим в Сирии. В июне 2019 года Министерство обороны заключило на форуме «Армия-2019» государственный контракт на поставку 76 истребителей Су-57 (оценивался в 170 млрд руб.). Сообщалось, что ВКС получат первые машины уже в 2019 году, писал «Коммерсант».

Сообщалось о нескольких инцидентах с самолетами Су-57. 21 августа 2011 года на авиасалоне МАКС при разгоне самолета была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют, и истребитель остановился. Причиной происшествия стал сбой в работе автоматики силовой установки двигателя. 10 июня 2014 года на аэродроме в подмосковном Жуковском после выполнения штатного испытательного полета при посадке Су-57 наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем произошло локальное возгорание, которое было оперативно потушено.