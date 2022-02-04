«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение о поставках 100 млн тонн нефти перерабатывающему заводу в Китае. Договоренность была достигнута во время визита президента России Владимира Путина в Китай, соглашение фигурирует в списке документов, принятых в рамках визита российского лидера в КНР, опубликованном на сайте Кремля.

Как сказано в сообщении на сайте «Роснефти», договор предполагает поставку 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.

Соглашение с CNPC 4 февраля заключил и «Газпром». «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту. Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере», — сообщается в Telegram-канале российской компании.

Ожидается, что объем поставок российского газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и достигнет 48 млрд кубометров в год (включая поставки по газопроводу «Сила Сибири»).

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что уже вторая газовая сделка с Китаем свидетельствует «о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства» между двумя странами. «Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что «Газпром» является надежным поставщиком газа», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что договор о поставках российского трубопроводного газа рассчитан на 25 лет.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай 4 февраля накануне открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Его сопровождают глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

​​​​​​​По итогам встречи Россия и Китай выступили с совместным заявлением о международных отношениях. «Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе», — говорится в тексте заявления.

Россия и Китай осудили выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также призвали Вашингтон отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.

Пекин поддержал обеспокоенность Москвы созданием нового оборонного альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS) и призвал участников добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению. Действия альянса «противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения», говорится в документе.

Также стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают Североатлантический альянс «отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов» и объективно относиться к мирному развитию других государств.

В феврале 2022-го стало известно, что Китайские компании временно приостановили закупки российской нефти, доставляемой танкерами из дальневосточных портов, сообщает Bloomberg. По данным агентства, китайские трейдеры и нефтепереработчики «взяли паузу», чтобы оценить последствия пересмотра западными банками правил финансирования нефтяных сделок на фоне начала Россией военной операции на Украине.

Несмотря на то что российский экспорт энергоносителей не попал под санкции США, а доступ России к системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT не был ограничен, некоторые европейские банки начали вводить ограничения на финансирование торговли сырьевыми товарами, а также на выдачу аккредитивов на грузы, отправленные из России, пишет агентство. Аккредитив — широко распространенный в торговле документ, когда банк обязуется заплатить третьему лицу по просьбе клиента.

В этой ситуации, отмечает Bloomberg, китайские компании не хотят столкнуться с увеличением платежей за доставку нефти танкерами или с трудностями при проведении платежей и берут паузу, ожидая большей ясности в ближайшие дни.

США 24 февраля ввели масштабные санкции против российского финансового сектора: несколько банков, в том числе второй по величине в стране ВТБ, попали под блокирующие санкции, а несколько — под секторальные, в том числе Сбербанк.

По данным аналитической компании Kpler, в январе 2022 года поставки в Китай российской нефти марки ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean, ВСТО) выросли до рекордного уровня в 818 тыс. барр. в сутки. Однако в феврале, по прогнозу аналитиков, упадут до 529 тыс. барр. Опрошенные Bloomberg трейдеры сообщили, что китайские компании и в феврале активно закупали нефть марок ESPO и Sokol (добывается на Сахалине) с поставкой из портов Козьмино (Приморский край) и Де-Кастри (Хабаровский край). Кроме того, они закупали и нефть марки Urals, поставляемую из портов Черного моря.