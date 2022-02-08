ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Припяти прошли масштабные учения силовиков и спасателей
Украинские гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в городских условиях и ликвидацию их последствий. Это первые учения такого масштаба на территории зоны отчуждения ЧАЭС, подчеркнули в украинском МВД. На них присутствовали послы иностранных государств, а также представители стран-партнеров. #Украина #МВД #учения
В Припяти прошли масштабные учения силовиков и спасателей / Others
8 февраля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us