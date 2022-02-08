В Припяти прошли масштабные учения силовиков и спасателей

Украинские гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в городских условиях и ликвидацию их последствий. Это первые учения такого масштаба на территории зоны отчуждения ЧАЭС, подчеркнули в украинском МВД. На них присутствовали послы иностранных государств, а также представители стран-партнеров. #Украина #МВД #учения