8 февраля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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В Бельгии уйгуры призывают бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
В бельгийском Антверпене уйгуры призвали бойкотировать Олимпийские игры 2022 в Пекине в знак несогласия с нарушением прав мусульманского населения китайской провинции Синьцзян. 4 февраля в столице Китая состоялась церемония открытия Олимпиады-2022, которую посетили всего 20 глав государств. #ОлимпийскиеИгры2022 #бойкот #уйгуры #trtнарусском
В Бельгии уйгуры призывают бойкотировать Олимпийские игры в Пекине / Others
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