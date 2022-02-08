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5-летний марокканский мальчик, провалившийся в колодец, погиб
Скончался 5-летний марокканский мальчик Райян Аурам, который провел 5 дней в колодце глубиной 32 метра. Информацию о смерти ребенка подтвердили в канцелярии короля Марокко Мохаммеда VI. В ночь на воскресенье спасателям наконец удалось освободить мальчика, но к тому моменту он уже был мертв. Причина смерти пока неизвестна, наиболее вероятно, что он умер из-за сильной травмы головы. #Марокко #колодец #Райян
5-летний марокканский мальчик, провалившийся в колодец, погиб / Others
8 февраля 2022 г.
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