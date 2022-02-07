7 февраля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Ле Пен пообещала «защитить» французов от мигрантов
Ультраправый кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен пообещала избавить свою страну от мигрантов. Об этом она заявила во время своего выступления в Реймсе в рамках предвыборной кампании. Выборы президента Франции состояться в апреле этого года и, согласно соцопросам, Ле Пен занимает второе место после действующего главы страны Эммануэля Макрона. #Франция #ЛеПен #мигранты
Ле Пен пообещала «защитить» французов от мигрантов / Others
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