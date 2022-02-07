Ле Пен пообещала «защитить» французов от мигрантов

Ультраправый кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен пообещала избавить свою страну от мигрантов. Об этом она заявила во время своего выступления в Реймсе в рамках предвыборной кампании. Выборы президента Франции состояться в апреле этого года и, согласно соцопросам, Ле Пен занимает второе место после действующего главы страны Эммануэля Макрона. #Франция #ЛеПен #мигранты