ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ле Пен пообещала «защитить» французов от мигрантов
Ультраправый кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен пообещала избавить свою страну от мигрантов. Об этом она заявила во время своего выступления в Реймсе в рамках предвыборной кампании. Выборы президента Франции состояться в апреле этого года и, согласно соцопросам, Ле Пен занимает второе место после действующего главы страны Эммануэля Макрона. #Франция #ЛеПен #мигранты
Ле Пен пообещала «защитить» французов от мигрантов / Others
7 февраля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us