Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине переносят COVID-19 в легкой форме и продолжают работать. Об этом президент сообщил в своем твиттере. «Сегодня утром наш врач провел плановую проверку. Слава Всевышнему, ничего плохого нет, — написал он. — Болезнь протекает в легкой форме, и мы продолжаем нашу работу дома с Эмине».

Ранее Эрдоган рассказал в своих соцсетях о том, что заразился COVID-19. «Сегодня я и моя супруга почувствовали некоторые симптомы и провели тест на COVID-19, который дал позитивный результат, — писал он. — Речь идет об омикрон-штамме. Надеюсь на ваши молитвы».

О заболевании Эрдогана стало известно после его визита в Украину. Также в день переговоров в Киеве выяснилось, что COVID-19 диагностировали у руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Эрдоган — не единственный представитель турецких властей, кто заразился коронавирусом в последние дни. Также стало известно о том, что положительный тест на COVID-19 сдал министр обороны страны Хулуси Акар. По словам главы ведомства, он чувствует себя хорошо и принимает все меры предосторожности, продолжая при этом исполнять свои обязанности.