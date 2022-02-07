В ближайшее время Польша станет самым важным партнером Турции в Европе. Об этом заявил посол страны в Варшаве Дженгиз Камиль Фират, которого цитирует Anadolu. Торговый оборот между двумя странами растет: в прошлом году он достиг $8,5 млрд, а в текущем этот показатель должен составить $10 млрд. Ранее задачу интенсифицировать экономическое сотрудничество поставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Дженгиз Камиль Фират также рассказал о сотрудничестве Польши и Турции в сфере туризма. По его словам, в первый год пандемии число польских туристов в стране выросло до 150 тысяч человек, в 2021 году — до 600 тысяч. «Мы думаем, что сможем принять около 1 миллиона туристов в нашей стране в 2022 году, — заметил он. — Отныне Турция будет первым [туристическим] направлением для поляков».

Также растут и взаимные инвестиции, особенно в сферах инфраструктуры, строительства, оборонной промышленности, что создает большой потенциал для дальнейшего сотрудничества, отметил посол.

В прошлом году Польша закупилау Турции беспилотники Bayraktar 2.

Турецкие компании проявляют большой интерес к крупным польским проектам, и Турция все больше участвует в строительстве метро, аэропортов, логистических центров, шоссе и гостиниц в Польше, добавил Фират.

Продолжается и сотрудничество в сфере образования. «В общей сложности 6 тыс. турецких студентов, 4,5 тыс. из которых были участниками программы Erasmus plus, учились в Польше в 2021 году, — сообщил он. — Мы прилагаем все усилия для того, чтобы еще большее количество польских студентов отправилось в Турцию».

Также Фират напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами насчитывают 600 лет, и рассказал, что в 2022 году Польшу и Турцию ожидают взаимные дипломатические визиты.

В начале февраля стало известно, что Польша разместит на своей территории дополнительные силы армии США, которые будут расквартированы в юго-восточной части страны недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Ранее Белый дом начал перебрасывать в Восточную Европу дополнительные силы, и в Польшу должны прибыть около 1,7 тыс. американских военных.

«Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам, — утверждал Блащак. — Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны».