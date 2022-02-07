ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Хранитель мечети Аль-Акса Раед Салах совершил намаз в святыне спустя 15 лет
Спустя 15 лет хранитель мечети Аль-Акса Раед Салах смог помолиться в святыне. В 2007 году лидеру северного крыла палестинского Исламского движения запретили въезд на подконтрольную Израилю территорию. По дороге в мечеть и внутри Аль-Аксы Салаха приветствовали многочисленные единоверцы. #Палестина #альАкса #шейхРаедСалах #trtнарусском
Хранитель мечети Аль-Акса Раед Салах совершил намаз в святыне спустя 15 лет / Others
7 февраля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us