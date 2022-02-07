Хранитель мечети Аль-Акса Раед Салах совершил намаз в святыне спустя 15 лет

Спустя 15 лет хранитель мечети Аль-Акса Раед Салах смог помолиться в святыне. В 2007 году лидеру северного крыла палестинского Исламского движения запретили въезд на подконтрольную Израилю территорию. По дороге в мечеть и внутри Аль-Аксы Салаха приветствовали многочисленные единоверцы. #Палестина #альАкса #шейхРаедСалах #trtнарусском