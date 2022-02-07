Около 22% иностранцев, вкладывающихся в недвижимость на территории Турции, рассчитывают получить гражданство страны. Об этом со ссылкой на исследование Eva Real Estate Appraisal Consultancy сообщает газета Hurriyet.

Всего в 2021 году граждане других государств купили в Турции 68,1 тыс. объектов недвижимости — в том числе дома и виллы. Пятая часть этих сделок была совершена с целью получения гражданства, говорится в исследовании.

Большинство этой недвижимости приобретено в туристическом и культурном центре страны — Стамбуле. Там, согласно исследованию, в 2021 году иностранцы стали собственниками 31,4 тыс. объектов недвижимости. Из этих сделок около 38% были совершены для подачи заявления на получение гражданства.

Кроме того, иностранцы покупали дома на популярном курорте Анталья на побережье Средиземного моря, в столице страны Анкаре, в северо-западной провинции Ялова, в Измире, третьем по величине городе страны на побережье Эгейского моря, и в южной провинции Мерсин.

Чаще всего на получение турецкого паспорта посредством покупки недвижимости в прошлом году претендовали иранцы. За ними следуют иракцы, афганцы, йеменцы, граждане Китая, египтяне, иорданцы и пакистанцы. Россияне также есть в списке иностранцев, которые часто вкладываются в дома в Турции ради паспорта.

Согласно турецкому законодательству, на получение гражданства в стране могут рассчитывать иностранцы, инвестировавшие в недвижимость не менее $250 тыс.

Ранее TRT на русском сообщал, что количество россиян, купивших недвижимость в Турции, за год увеличилось почти вдвое. В 2021 году граждане РФ приобрели около 5,4 тысяч квартир и домов в стране.

Всего за прошлый год продажи жилой недвижимости иностранцам в Турции выросли до 59,3 тыс. объектов — на 44%. Россияне, как и прежде, находятся на третьем месте среди всех иностранцев, приобретающих турецкую недвижимость. У россиян наибольшей популярностью пользовались квартиры и дома в Стамбуле, Аланье и Анталье, а также в престижных курортных районах Фетхие и Бодрум.

В2023 году, по прогнозу турецких властей, объем продаж недвижимости иностранцам достигнет $15 млрд в год, а к 2025 — $20 млрд.