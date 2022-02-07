Представители правящей в Великобритании Консервативной партии должны вернуть около £5 млн «связанных с Россией» пожертвований. Об этом заявили члены Лейбористской партии, пишет Mirror. Такую сумму тори получили от россиян за последние десять лет, считают их политические конкуренты.

«Близкие контакты между Консервативной партией и связанными с Россией донорами вызывают серьезные вопросы о нашей национальной безопасности в то время, когда напряженность в отношениях с Россией усиливается», — заявил теневой министр иностранных дел от лейбористов Дэвид Лэмми. С ним эту озабоченность разделяет теневой канцлер казначейства Рэйчел Ривз.

Лэмми и Ривз утверждают, что консерваторы должны вернуть указанные средства, а также провести реформы в регистрационной палате и ужесточить правила предоставления политикам пожертвований. Помимо этого, необходимо положить конец «золотым визам», предоставляемым за крупные инвестиции в экономику страны. Ими, как правило, пользуются богатые россияне, пишет Mirror.

«Стыдно, что Великобританию постоянно называют мировым центром по отмыванию денег, — отмечают представители теневого правительства. — В наших национальных и экономических интересах заявить о враждебном влиянии, которое, к сожалению, распространилось из-за попустительства и поведения наших властей».

Одновременно с отмыванием средств призвал бороться мэр Лондона Садик Хан. «Министры предпочитают не замечать, что наша столица используется как тихая гавань для коррупционных капиталов, — отметил он. — Пришло время пролить свет на это». Наличие подобных связей может помешать британскому правительству наложить санкции на Россию, считает политик-лейборист.

Сейчас около 250 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежат иностранцам (по сравнению с 88 тыс. в 2010 году). Большая часть из них - в Лондоне (85,4 тыс.), причем больше всего их рядом с Вестминстером, а 12 тыс. находятся по соседству с парламентом.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс сообщала, что Лондон подготовил «самый жесткий санкционный режим» в отношении Москвы из-за напряженности вокруг Украины. Она не исключила конфискацию собственности российских олигархов в Лондоне. В течение последних месяцев США и другие страны Запада неоднократно обвиняли РФ в подготовке вторжения в Украину.

Из-за этого Вашингтон и Брюссель усиливают присутствие в Восточной Европе, а Москве грозят новыми беспрецедентными санкциями. Кремль несколько раз опровергал наличие каких-либо агрессивных намерений.