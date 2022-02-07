Российский кабмин поставил перед Центральным банком задачу усилить контроль банков за денежными операциями своих клиентов, сообщают «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют. Контроль должен быть усилен до ноября текущего года.

Еще осенью прошлого года Центробанк разработал методические указания для банков, которые сейчас будут внедряться в их работу. В частности, для борьбы с нелегальными транзакциями банкам рекомендуется оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц. Также будут выявляться счета, с которых проводится более 30 транзакций с физлицами в день.

Под подозрение подпадут и «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день или более 1 млн рублей в месяц. Подобные транзакции могут быть блокированы. Теперь эта мера становится обязательной.

Кредитным организациям также рекомендуется установить дополнительные меры по аутентификации пользователей. Следует не допускать и роботизированное заполнение платежных инструкций при использовании онлайн-сервисов, указал регулятор.

Некоторые из рекомендаций банки уже используют, сообщили «Известиям» в регуляторе. Представители банков «Открытие», «Зенит», крымского РНКБ и «Ренессанс Кредит» подтвердили эту информацию.

Усиление контроля при этом не предполагает постоянное выявление всех операций физических лиц, оно направлено на ликвидацию нелегальных платежей, уверяют чиновники. Новые меры также, по данным СМИ, не затронут малый и средний бизнес, и вводить новые отчетности для кредитных организаций не планируется.

В конце прошлого года РБК писал о том, что Центробанк планирует начать контролировать все денежные операции между физическими лицами. Предполагалось, что с этой целью регулятор будет запрашивать у банков соответствующую информацию о клиентах, включая и их персональные данные.

Но в Центробанке тогда заявили, что создавать новую отчетность для банков для контроля за операциями физических лиц не планируют. Речь шла о противодействии платежам, проводимым нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид, уточнили в Банке России.