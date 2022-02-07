Присутствие в Ираке террористов РПК нарушает законы страны, заявил советник по нацбезопасности Касем аль-Араджи, сообщает Anadolu со ссылкой на местные телеканалы. Власти Ирака собираются положить конец любой активности боевиков, отметил Аль-Араджи. «Правительство Ирака полно решимости разобраться с этим вопросом», — сказал он.

От левацких экстремистов на протяжении десятилетий страдают мирные граждане не только в Ираке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что с 1984 года по март 2020 года в результате терактов РПК были убиты 6,8 тыс. мирных жителей и 7,5 тыс. сотрудников сил безопасности страны.

РПК находится в списке террористических организаций США и Евросоюза. В Сирии ее боевики действуют под названиями ОНС и СДС. В Иране РПК использует аббревиатуру ПСЖК.

В начале февраля турецкие вооруженные силы провели масштабную воздушную операцию против боевиков РПК на севере Ирака и Сирии. «ВВС Турции провели воздушную операцию «Зимний орел» против террористов ОНС/РПК в районах Дерик, Синджар и Караджак, используемых ими в качестве баз », — сообщили в Министерстве обороны Турции. Были «нанесены удары по убежищам, пещерам, туннелям, складам боеприпасов, используемым террористами».

При этом в ведомстве уточнили, что «при планировании и проведении операции проявлена максимальная чувствительность к вопросам защиты жизни и имущества мирного населения, а также защиты окружающей среды». «После выполнения боевого задания все самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования», — отметили военные.

Несмотря на усилия Анкары найти пути урегулирования проблемы, боевики РПК в 2015 возобновили вооруженные нападения. Они активно используют базы и ресурсы на севере Ирака и Сирии. Ранее Эрдоган заявлялоб уничтожении 6 тыс. террористов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года.