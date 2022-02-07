ПОЛИТИКА
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В Афинах требуют защитить права мигрантов
Тысячи жителей Афин вышли на марш после гибели мигрантов. 19 человек насмерть замерзли на границе Греции и Турции. Протестующие выступили против политики по оттеснению беженцев. Шествие прошло под лозунгом «Остановить отпор и насилие на границе». Активисты несли в руках резиновую лодку. На таких плавсредствах мигранты пытаются попасть из Турции в Грецию и получить убежище на территории ЕС. #Афины #мигранты #Греция #trtнарусском
мигранты / Others
7 февраля 2022 г.
Истории
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