В Афинах требуют защитить права мигрантов

Тысячи жителей Афин вышли на марш после гибели мигрантов. 19 человек насмерть замерзли на границе Греции и Турции. Протестующие выступили против политики по оттеснению беженцев. Шествие прошло под лозунгом «Остановить отпор и насилие на границе». Активисты несли в руках резиновую лодку. На таких плавсредствах мигранты пытаются попасть из Турции в Грецию и получить убежище на территории ЕС. #Афины #мигранты #Греция #trtнарусском