В Ярославской области по уголовному делу о создании нарколаборатории, в которой производился мефедрон, задержан 28-летний депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения от партии «Единая Россия» Александр Бортников, сообщает 76.ru.

«В отношении Александра Бортникова, обвиняемого в незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, вместе с Бортниковым был задержан его знакомый, у них было изъято несколько килограммов готовых наркотиков и тонны прекурсоров (исходного сырья). Кировский районный суд Ярославля заключил Бортникова под стражу еще 18 января. Суд апелляционной инстанции 3 февраля оставил постановление районного суда без изменений. Бортникову грозит до 20 лет лишения свободы.

28-летний Александр Бортников приходится сыном председателю постоянной комиссии муниципалитета (городской думы) Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Игорю Бортникову, который также представляет правящую «Единую Россию».