ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Депутата от «Единой России» обвиняют в создании нарколаборатории
В Ярославской области по уголовному делу о создании нарколаборатории, в которой производился мефедрон, задержан 28-летний депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения от «Единой России» Александр Бортников
Депутата от «Единой России» обвиняют в создании нарколаборатории
Депутата от «Единой России» обвиняют в создании нарколаборатории / Others
7 февраля 2022 г.

В Ярославской области по уголовному делу о создании нарколаборатории, в которой производился мефедрон, задержан 28-летний депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения от партии «Единая Россия» Александр Бортников, сообщает 76.ru.

«В отношении Александра Бортникова, обвиняемого в незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, вместе с Бортниковым был задержан его знакомый, у них было изъято несколько килограммов готовых наркотиков и тонны прекурсоров (исходного сырья). Кировский районный суд Ярославля заключил Бортникова под стражу еще 18 января. Суд апелляционной инстанции 3 февраля оставил постановление районного суда без изменений. Бортникову грозит до 20 лет лишения свободы.

28-летний Александр Бортников приходится сыном председателю постоянной комиссии муниципалитета (городской думы) Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Игорю Бортникову, который также представляет правящую «Единую Россию».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us