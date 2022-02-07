Великобритания отправила в Украину более ста спецназовцев (SAS, SBS, Специальный разведывательный полк и группу поддержки спецназа) в качестве военных советников, сообщает Mirror.

Отмечается, что британские коммандос прибыли в страну для передачи опыта военнослужащим Вооруженных сил Украины. «Спецназ Великобритании был переброшен в регион для помощи украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам», — заявил источник газеты. В частности, речь идет о применении тактики борьбы с террористами, снайперской стрельбой и диверсиями.

Отмечается, что переброска спецназовцев в Украину стала возможной из-за того, что основные силы элитных подразделений Великобритании более не задействованы в Афганистане.

В январе Лондон заявил о намерении поставить Киеву несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны из-за угрозы российского вторжения. Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал, что будет проведено обучение военнослужащих Украины.

«В свете все более угрожающего поведения России и в дополнение к нашей текущей поддержке Великобритания предоставляет новый пакет помощи в области безопасности для повышения обороноспособности Украины. Принято решение о поставках в Украину легких противотанковых оборонительных комплексов. Небольшое количество британского персонала проведет начальное обучение в течение короткого периода времени в рамках операции Orbital перед возвращением в Соединенное Королевство», — говорил тогда Уоллес.

О намерении Великобритании отправить в Украину спецназовцев Mirror сообщилав ноябре 2021 года. По словам одного из источников газеты, тогда были подготовлены от 400 до 600 человек. Причиной переброски называлась убежденность британской разведки MI6 и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скорой операции российских войск против Украины.