Руководство Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) прекратило трудовые отношения с преподавателем кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Гульнарой Шаймардановой, сообщает «БИЗНЕС Online».

​​​​​​​«По итогам проведенной служебной проверки прекращены трудовые отношения с преподавателем Г. Ф. Шаймардановой, а также разработан комплекс организационно-методических мер, направленных на предупреждение возникновения подобных ситуаций», — заявили изданию представители казанского вуза.

Поводом для проверки стало видео, записанное студенткой второго курса Даной Лоцких. После того как она не смогла сдать экзамен, Шаймарданова посмотрела в зачетку и сказала: «Она была такая красивая, а что с ней стало сейчас? У нее какие-то проблемы?» Узнав, что девушка сломала челюсть, она добавила: «Видимо, у нее не только лицо перекосило, но и мозг».

Кроме этого, по словам Лоцких, оскорблению со стороны Шаймардановой подверглась девушка в хиджабе, которая также сдавала экзамен. После того, как она не смогла ответить на один из поставленных вопросов, преподавательница сказала ей: «Ты позоришь всех мусульман. Всю нацию. Сними свой хиджаб, сними свою паранджу».

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